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歐國盃●賽前軍情｜華拉堤有望復出 文仙尼超欣賞沙基利

58分鐘前
馬高華拉堤可望傷癒回歸

俄羅斯vs芬蘭

比賽地點：俄羅斯聖彼德堡球場

相關新聞：歐國盃●名家專欄｜遇瑞士受考驗 何輝：意大利「大主場」可小勝

開賽時間：6月16日晚上9點

本港直播電視台：now616及618台

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俄羅斯

缺陣傷兵：／

上陣成疑：施哥夫、古迪亞舒夫、古斯耶耶夫

停賽：／

芬蘭

缺陣傷兵：／

上陣成疑：迪姆普基

停賽：／

軍情簡評

俄羅斯上仗對比利時有老將施哥夫半場退下火線，很大機會缺陣，但該仗頭部撞傷的古斯耶耶夫與首場倦勤的中堅古迪亞舒夫，預計都可復出候命。芬蘭當家射手迪姆普基上場對丹麥在最後15分鐘傷出，但一般預計傷勢無大礙，仍可在今仗披甲。

賽前論戰

查卓蘇夫（俄羅斯教練）：芬蘭剛剛擊敗丹麥，他們是一支很強硬且有組織的團隊，防守很深，在反擊上很危險。我們必須盡最大努力打破他們大門，避免在喘息間給予他們機會。

卡奧古（芬蘭中場）：我們與俄羅斯都會視今仗為重要比賽，我認為這將是一場非常緊張的比賽。我們需要像對陣丹麥那樣全力以赴，一切都是為了戰鬥，直到加時的最後一秒。和局可能是個好結果，但我們不會以這為目標，這不是對待比賽的正確方式。

土耳其vs威爾斯

比賽地點：阿塞拜疆巴庫奧林匹球場

開賽時間：6月17日凌晨12點

本港直播電視台：now616及618台

土耳其

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

威爾斯

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

兩隊暫時都沒有傷兵問題。土耳其經歷首仗大敗後或有點變動，該仗後備上陣的辛基斯安達或今場有正選。威爾斯上仗入球功臣基化摩亞雖然期間撞傷頭部，但預計無大礙可繼續擔正。

賽前論戰

布拉卡爾馬斯（土耳其前鋒）：我們在敗給意大利賽後沮喪了兩天，要感謝教練（根尼斯），因為他很冷靜和樂觀，給我們帶來動力。負面的情緒已過去，我們已經正視了之前的錯誤和問題，希望今場會是完全不同的比賽。

羅拔比治（威爾斯教練）：土耳其一定以3分為目標，所以我們也要尋找方法贏他們，如果能在兩場比賽獲得4分，那就太好了，球員們和我一樣都很有野心。

意大利vs瑞士

比賽地點：意大利羅馬奧林匹克球場

開賽時間：6月17日凌晨3點

本港直播電視台：now616及618台

意大利

缺陣傷兵：費奧倫斯

上陣成疑：馬高華拉堤

停賽：／

瑞士

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

意大利將會缺少首仗傷出的費奧倫斯，其空缺會由拿玻里的迪羅倫素頂上，而上場因傷避戰的中場馬高華拉堤，有機會在今仗先列後備。瑞士沒有傷兵問題，或會照排出首場的正選11人。

賽前論戰

文仙尼（意大利教練）：瑞士是很強的球隊，沙基利是一名偉大的球員，我認為他是歐洲最好的進攻中場之一。總會有些緊張，正常的，因為這是一場重要的比賽，我們非常尊重所面對的球隊，但我仍然相信意大利是這次大賽最好的球隊之一。

梳頓沙基利（瑞士中場）：我想要讓我在國際米蘭時的教練文仙尼失望，我們要攻破他們的防守，取得入球，而且必須在每個環節都小心翼翼。我認為我們仍有很好的機會晉級16強。

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