昔日「風之子」陳敬然走得比別人快，24歲結婚、26歲做爸爸、28歲退役、34歲繼承「金牌教練」艾培理（Rene Appel）接掌滑浪風帆總教練至今六年，他笑言自己的工作是「世界級打雜」，下月東京奧運他有這願望：「只要有帆手企喺奧運頒獎台，就係我去做其他事嘅時候。」佩服他還未到不惑之齡卻不留戀高薪厚職，敢於跳出舒適圈。

記者：徐嘉華

攝影：羅錦鴻

訪問在大美督水上活動中心進行，那天剛好是體育節滑浪風帆賽，阿Ying（陳外號）沒坐上教練艇，反而混入選手中比賽，還不時跟同場兩位東奧代表鄭俊樑及陳晞文說笑：「如果我贏咗你哋，就換我去東京奧運！」

眼前38歲的阿Ying，無論髮型、身形及談吐舉止跟10年前剛退役時一個模樣，他得意的說：「𠵱家身形比做運動員嗰陣仲fit！」訪問後他傳來一張大肚腩舊照並解釋：「2011年退役後去咗讀書，好唔願意接觸運動，始終做咗全職運動員12年，讀書嗰2、3年一啲都唔想運動，後來做署理總教練嗰陣好大壓力，食多咗甜品，有日我坐喺梳化食雪糕睇電視，突然間阿仔拍拍我個肚話：『你有個大肚腩喎』，當時我嘗試去練腹肌，發覺跟咗我廿年嘅腹肌唔見咗，我即時同自己講：『唔得喇』。」之後他節制飲食及勤做運動下終找回腹肌。

目標幫運動員企上頒獎台

中五後開始投身全職，在12年運動員生涯中阿Ying曾是「風之后」李麗珊師弟，亦是艾培理得意門生，曾奪兩屆亞運金牌，2008北京奧運他取得RS:X第6名，至今仍未有香港男將打破，他無悔為家庭及兒子在28歲退役，唯一耿耿於懷是2008京奧：「做運動員令我最回味就係京奧，就算幾十年後望番轉頭，作為奧運代表，對運動員有個深層意義，當時唔可以踏上頒獎台係個遺憾，呢個亦係我做教練嘅目標，好希望我嘅運動員比我做得更好，我會用最大努力幫佢哋企上奧運頒獎台，呢個係我答應Rene要做嘅事。」

問阿Ying下月東奧是否達成目標的時機，他先賣關子，再問他若真的有帆手踏上頒獎台，是否真的會退下？他想也不想說：「到時我哋就喺另一平台再見啦！」

半年抗壓做「世界級打雜」

其實2011年28歲退役時，阿Ying沒想過要做總教練，當時他去了浸大做超齡學生，就是想看看風帆外的發展，同時亦開始做家中「打雜」，每天上課外就是接送兒子上學：「我讀書係想喺社會唔同崗位去服務，讀書嗰幾年我加入政府嘅『運動員政策委員會』，希望以唔同角度推廣體育。」浸大畢業後找工作之時，艾培理一句話：「邊度令你發揮最大功效，你就應該去嗰度。」造就阿Ying「世界級打雜」這條路。

祖籍荷蘭的Rene，從1989年來港任教到2015年3月退休的26年，令香港滑浪風帆到達世界之巔，代表作是李麗珊1996年亞特蘭大的歷史性金牌，至今仍未有人打破，還有在7屆亞運累積6金9銀2銅，其中2金1銅來自阿Ying，還未數出過多少世界冠軍；繼承神級教練，阿Ying執掌署理總教練時已壓力大得超乎想像：「嗰時後生咩事都好進取，要自己朝朝早八點前覆晒所有電郵，每日運動員訓練嗰陣都一齊落水，搞到每日嘅時間都唔夠用，每日瞓醒都好頭痛，日日要食止痛藥，糾結咗一段日子，好彩讀書學咗『時間分配』，將每件事分優先次序，最後用咗半年先消除到壓力。」

阿Ying承認作為年輕教練的好處是夠貼地、沒代溝，容易理解運動員，訪問這天他有足夠體力跟運動員一起比賽，賽後還大玩wing foil（風翼水翼），平時交叉訓練如越野單車、下山單車及滑水等，他都親力親為，唯一難倒他的是要全方位顧及運動員：「幫運動員進步同企上頒獎台，都係教練嘅工作範圍，好似女子成人隊，曾經有選手同我講因為生理周期影響表現，所以我形容教練係『世界級打雜』，唔易做㗎，但我鍾意呢種挑戰，亦係作為教練嘅成功感。」

眼前最大的挑戰是下月底東奧，上屆里約奧運，港隊提早三個月到當地集訓，但疫情令東奧充滿變數，自去年2月澳洲世錦賽後，港隊一直留港訓練，沒比賽、又未能提早到日本江之島集訓下，阿Ying認為今次東奧是對教練團隊的一次考核：「疫情令東奧嘅教練好突出，因為你制定嘅訓練冇得跟任何隊伍合作同比較，我好期待比賽嘅成績，今次上到奧運頒獎台嘅運動員，一定係夠堅持同不斷要求自己，我相信一個成功選手，唔需要太多比較或比賽都可以做得好。」

鮮與兒子討論風帆

在今次大美督風帆賽，除阿Ying粉墨登場，12歲兒子陳靖亦參加少年組比賽，父子在水上沒特別互動，阿Ying坦言兒子學習滑浪風帆到現在已數年了，但兩人不會討論風帆的事：「我覺得去啟發佢同埋身教，比教佢點做仲重要。」有1子1女的阿Ying有個幸福家庭，自己的奧運獎牌夢就寄託在一班年輕帆手上；他接掌總教練這六年多，運動員的成績也不錯，2016年里奧，鄭俊樑獲男子組第八名，2018年雅加達亞運港隊共奪3銀，下月的東奧確實令人期待。