【芬蘭 0:0 俄羅斯】

30分鐘，迪維耶夫接應右路角球頭槌頂高。

【芬蘭 0:0 俄羅斯】

25分鐘，馬里奧費南迪斯因傷退下火線，由華捷卡拉華耶夫入替。

【芬蘭 0:0 俄羅斯】

22分鐘，格連卡馬拉侵犯對手領黃。

【芬蘭 0:0 俄羅斯】

開賽近20分鐘，俄羅斯控球佔多，不過芬蘭多次反擊亦於對方門前製造險象。

【芬蘭 0:0 俄羅斯】

7分鐘，奧斯多耶夫接應左路地波傳中，於遠柱無人看管下近門射高！

【芬蘭 0:0 俄羅斯】

上半場3分鐘，芬蘭前鋒普贊柏路接應右路傳中搶點頂入遠柱，不過VAR判定越位在先入球無效。

21:00更新

【芬蘭 0:0 俄羅斯】

上半場開波！

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歐國盃第二輪分組賽今晚正式開始，頭場將會有B組嘅芬蘭迎戰俄羅斯。芬蘭上場被看低一線之下爆冷擊敗丹麥，假如今場再從俄羅斯身上全取三分的話，出線16強的機會將變得相當之大。另一邊廂，俄羅斯上場以0:3大敗於比利時腳下，假如今場再輸的話便會踏入出局邊緣。

俄羅斯上仗雖然大敗告終，不過球隊表現未至於一文不值，期間亦製造過幾次入球機會。加上球隊已經與同組最強的對手對賽過，假如俄羅斯能夠在今場重新振作的話，相信仍有機會爭取出線。

俄羅斯的前身蘇聯在1939至1940年期間曾經與芬蘭發生過著名的「冬季戰爭」，雖然蘇聯當時的兵力是芬蘭的接近三倍，但最終蘇聯在總傷亡人數超過32萬人之下只能「慘勝」芬蘭。不過自蘇聯解體之後，兩國在足球的領域上，俄羅斯卻是遠勝芬蘭，俄羅斯過去曾經與芬蘭4次交手，取得4戰全勝的佳績。而且在這4次對賽之中，俄羅斯一共射入15球及僅失1球，相信今場將會是俄國搶分的最大機會。

芬蘭正選陣容

5-3-2

門將：1. 哈迪基

後衞：2.阿拿祖利、3.奧舒奧尼斯、4.杜維奧、18烏羅倫、22.拉達拿

中場：6.格連卡馬拉、11.拉斯姆斯舒奧拿、8.羅賓奧特

前鋒： 20.普贊柏路、10.迪姆普基

俄羅斯正選陣容

3-5-2

門將：16.沙科洛夫

後衞：2.馬里奧費南迪斯、3.迪維耶夫、14.迪治基亞

中場：7.奧斯多耶夫、8.巴利洛夫、17.高路雲、23.古斯耶耶夫

前鋒：15.阿歷斯米蘭卓克、22.迪斯尤巴

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