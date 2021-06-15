歐國盃開左幾日，意大利大炒土耳其，你中唔唔中? 芬蘭爆冷贏丹麥，你又估唔估到？ 想聽名家分析，前香港5人足球代表黃耀富和YouTube球評家何Wayne(何冠寰)，歐國盃期間逢星期五晚8點，準時開Show《EURO借富》，想贏錢，都唔係咁難啫。
EURO借富
主持：黃耀富（前香港5人足球代表、賭波專家）、何Wayne何冠寰（YouTube球評家）
時間：歐國盃期間，逢星期五8:00pm – 8:45pm
直播頻道：
《果燃台》
蘋果YouTube
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想財富增值就梗係要樣樣計到盡，即使係借貸時嘅回贈，都要攞盡最大着數！喺2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000▲！
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推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日(包括首尾兩天)
須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼：1328/2020
查詢及投訴熱線：3199 1199
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