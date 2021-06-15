歐國盃開左幾日，意大利大炒土耳其，你中唔唔中? 芬蘭爆冷贏丹麥，你又估唔估到？ 想聽名家分析，前香港5人足球代表黃耀富和YouTube球評家何Wayne(何冠寰)，歐國盃期間逢星期五晚8點，準時開Show《EURO借富》，想贏錢，都唔係咁難啫。

EURO借富

主持：黃耀富（前香港5人足球代表、賭波專家）、何Wayne何冠寰（YouTube球評家）

時間：歐國盃期間，逢星期五8:00pm – 8:45pm

直播頻道：

《果燃台》

蘋果YouTube

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須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

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