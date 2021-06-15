葡萄牙在歐國盃分組賽F組首戰，作客主場氣勢如虹的匈牙利，雖然在最後十分鐘接連入波勝3:0，但其實比賽頭80分鐘葡萄牙一直久攻不下，今場球星基斯坦奴朗拿度（C朗）梅開二度前，上半場更前門前「飛機」，幾乎成為葡萄牙的失分罪人。

幸葡萄牙教練費蘭度山齊士，在下半場接連作出換人調動，其中在71分鐘率先以效力賓菲加的拉法施華，入替表現沉寂的貝拿度施華。結果這名15號仔入替後不斷走位，嘗試殺入禁區，先在84分鐘接應般奴費南迪斯的直線，在禁區右路傳中予拉菲爾古里路打破疆局。

隨後拉法施華再於87分鐘殺入禁區博得12碼，讓C朗有打破柏天尼歐國盃入球紀錄的機會；91分鐘，拉法施華與C朗撞牆後送上助攻，協助C朗梅開二度。事實上，C朗在拉法施華未入替前甚少供應，但當這名28歲後備奇兵登場後，不斷前插走位送上助攻，最終協助C朗成功起孖，亦是葡萄牙今場贏波的功臣之一，成為除了C朗之外，另一位今場最佳球員的人選。

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