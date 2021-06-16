就在歐國盃打得如火如荼之際，英超就已經公佈新一季賽程，衞冕曼城甫開季已經要應付魔鬼賽程，前七輪已經要面對熱刺、阿仙奴、李斯特城、車路士，以及利物浦等強隊，衞冕之路或要要艱難中開始。

21/22球季的英超將於8月14日開鑼，賽會就在周三率先公佈接下來一季的賽程。首輪焦點一戰必數去季冠軍曼城主場迎戰尚未確定主帥人選的熱刺，屆時熱刺前鋒哈利卡尼仍以熱刺球員身份出戰，抑或以曼城球員身份出戰，相信將令球迷極為關注。而藍月前七輪已經要輪番硬碰Big 6球隊，或一定程度影響開季戰績。不過去季曼城開季成績同樣不濟，但靠季中一段連贏後上奪冠，相信主帥哥迪奧拿並不會太在意。至於亞軍的曼聯將在主場迎戰列斯聯，列斯聯去季下半段防守大有改善，戰績亦穩步上揚，紅魔即使奧脫福出擊亦難言穩勝。

而期待新球季傷兵回歸後復蘇的利物浦，揭幕戰將會作客以英冠冠軍身份升班的諾域治。兩隊於19/20球季同樣於揭幕戰遇上，當時利物浦就在主場以4:1大勝對手，紅軍在該季亦一度以無敵姿態，長時間大幅拋離對手下首奪英超錦標；不少利迷認為這是球隊重振雄風的吉兆，期待會有好開始。至於重返英超的諾域治，開季前四輪要接連硬撼利物浦、曼城、李斯特城，以及阿仙奴，要爭取新球季首勝甚有難度。至於曼市打吡兩循環將分別於11月6日及來年3月5日上演，「雙紅會」則於10月23日及來年3月19日上演。

英超首周賽程

賓福特 vs 阿仙奴

般尼 vs 白禮頓

車路士 vs 水晶宮

愛華頓 vs 修咸頓

李斯特城 vs 狼隊

曼聯 vs 列斯聯

紐卡素 vs 韋斯咸

諾域治 vs 利物浦

熱刺 vs 曼城

屈福特 vs 阿士東維拉

資料來源：英超官網

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