匈牙利vs葡萄牙

比賽地點：匈牙利布達佩斯普斯卡斯球場

開賽時間：6月16日凌晨12點

本港直播電視台：now616及618台

匈牙利

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

葡萄牙

缺陣傷兵：祖奧簡斯路

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

匈牙利賽前未增傷兵，但助球隊在附加賽躋身決賽周的20歲新星蘇保斯拉爾，因傷無緣出戰今屆賽事，已是最大噩耗。葡萄牙近日也有壞消息，兩閘皆可勝任的祖奧簡斯路確診新冠肺炎退隊，暫時未有其他球員中招，本代表葡萄牙U21的達洛治獲補選，但預計今場右閘會出尼爾遜施美度踢正選。

賽前論戰

馬高羅斯（匈牙利教練）：我們會把自己的能力推到極限。我們知道此組的對手們是何等實力，雖然會現實看待，但球員也有夢想，能殺入決賽周，一定會有期望。

貝拿度施華（葡萄牙中場）：我們會視匈牙利和法國及德國為一樣的對手，尤其首場比賽很重要。他們是一支很有活力的球隊，又在主場出擊，加上一早就知道此組擁有三支有能力爭標的大熱球隊，會作更充份的準備來應敵。

德國vs法國

比賽地點：德國慕尼黑安聯球場

開賽時間：6月16日凌晨3點

本港直播電視台：now616及618台

德國

缺陣傷兵：／

上陣成疑：莊拿斯荷夫曼

停賽：／

法國

缺陣傷兵：／

上陣成疑：／

停賽：／

軍情簡評

德國中場哥列斯卡擺脫傷患重返集訓，教練路維坦言26人大軍中只有膝傷未癒的莊拿斯荷夫曼前一日缺操。法國幾乎沒有傷兵問題，賓施馬、基沙文、湯馬士林馬及葛特蘇馬等之前有傷的球員，根據教練迪甘斯賽前所言，全部可候命。

賽前論戰

路維（德國教練）：你可以感受比賽存在很正面的張力和期待，但我坐在巴士來到這裏時很鎮定和放鬆，認為過去14天裏的操練，我們已經做了應做的事，就要看看對陣法國，能否展現出成果。

洛里斯（法國門將）：賓施馬、基沙文和基利安麥巴比全是這幾年非常穩定的頂級球員，對比前兩者，麥巴比年輕得來已拿下不少榮譽，我可以理解為甚麼我們的對手都害怕他們。

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