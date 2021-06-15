【德國0:0法國】

上半場開波！

歐國盃F組重頭大演，德國主場迎戰18世盃冠軍法國，兩軍正選陣容出爐，其中獲得法國國家隊重召的射手賓施馬，取代基奧特正選，夥拍基利安麥巴比及基沙文組成三叉戟攻堅；德國方面則排出3中堅陣式，同樣重返國家隊的曉姆斯及湯馬士梅拿一同正選。

德國正選陣容

3-4-2-1

門將：紐亞

後衞：馬菲亞斯真達、曉姆斯、魯迪格

中場：甘美治、卻奧斯、根度簡、魯賓高辛斯

進攻中場：夏維斯、湯馬士梅拿

前鋒：基拿比

法國正選陣容

4-3-3

門將：洛里斯

後衞：班捷文柏華特、華拉尼、派斯奴甘佩比、盧卡斯靴南迪斯

中場：保羅普巴、尼高路簡迪、拉比奧特

前鋒：基沙文、賓施馬、基利安麥巴比

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歐國盃F組首輪重頭大戰，主辦國之一的德國將會在主場，迎戰18年世盃冠軍兼大熱門法國，近年成績、實力均有所不及的德國，賽前重召湯馬士梅拿及曉姆斯兩名老將重返球隊，但面對人材鼎盛有基利安麥巴比、賓施馬、保羅普巴、尼高路簡迪壓陣的法國，且看德國能否籍主場之利，與法國打成均勢。

德國 vs 法國

3:00am開波

now618及616台直播

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