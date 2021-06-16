據The Athletic報道，太陽控球後衞基斯保羅（Chris Paul、CP3）疑似患了新冠肺炎或曾跟確診者有接觸，按NBA管理疫情的健康和安全協議需要隔離，暫時要無限期停賽。

消息來源向The Athletic透露，CP3很大可能無法在西岸決賽開始時上陣。CP3早前帶領太陽直落4:0擊敗金塊，率先晉級西岸決賽，而爵士和快艇在另一邊打成2:2。NBA暫時未公佈西岸決賽日期，但如果爵士和快艇要打第七場才分出勝負的話，將會在當地時間周日舉行，之後才會舉行西岸決賽。

36歲的CP3究竟要停賽多久，也充滿變數。在20/21球季，患了新冠肺炎的NBA球員，一般最少要停賽10至14日。如果球員是跟確診者有接觸，則要隔離一星期。但如果CP3曾接種疫苗的話，他隔離的時間可能更短。暫時未知在今季季後賽平均得分為15.7分、並有8.7次助攻和4.1個籃板球的CP3究竟是自己確診，還是曾跟確診者有接觸，他自己又是否已接種疫苗（CP3在今年三月時曾表示注射疫苗與否是私人事，不會對外公佈）。所以按規定，只能將他暫列為無限期停賽。

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