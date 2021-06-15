等了九年，香港滑浪風帆一姐陳晞文將於下月出戰東奧，這是她10月24日嫁人前的最後一戰，希望至少殺入頭10的獎牌賽；同場師弟鄭俊樑可望挑戰總教練陳敬然在2008京奧第6名的成績。

晞文及未婚夫陳家威原定去年東奧後結婚，怎知疫情打亂計劃，今年1月滿30歲的晞文已定好10月註冊，地點正是總教練陳敬然（阿Ying）14年前同一註冊場所：薄扶林伯大尼教堂，晞文說：「地點係阿Ying推介嘅，佢話嗰度好靚。」

現階段晞文先集中備戰東奧，畢竟她等這比賽等了足足九年，2012年倫敦奧運她克服賽前遇上撞船意外，要切掉脾臟，但仍能以第12名完賽，失落上屆里奧資格沒打沉她再衝奧的決心：「參加風帆咁多年，未試過留港年幾，完全冇海外比賽，呢點令我有啲忐忑，唔知對手進展成點，不過早排聽過李慧詩講：『喺疫境下可以參加奧運已算係奇蹟』，我好有感受，上年世錦賽嘅獎牌戰嗰場（只有頭10名可參加獎牌戰）我攞到第1名，畀到我好大信心。」

14歲加入港隊的晞文經歷艾培理教導，之後阿Ying接掌總教練曾令她不習慣：「阿Ying以前係我師兄，之後係隊友，𠵱家係教練，初頭好唔習慣，佢成日提點我做得唔好嘅地方，成日都有拗撬，阿Ying同Rene同樣目標清晰，而阿Ying嘅表達方式更直接，佢係個向前衝嘅人，我相信佢可帶我去到我嘅目標。」

27歲的鄭俊樑是繼上屆里約後，第二次出戰奧運，他期望像上屆如白紙一樣：「上屆第一次參加奧運就似張白紙，完全冇包袱，做到自己最好就得，經歷五年𠵱家自己成熟咗唔少，判斷力好咗，亦比以前冷靜咗，阿Ying嘅京奧第六名對我係推動力。」鄭俊樑在里奧取得第八，對他今屆一定是支強心針。