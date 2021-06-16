快艇即將會在周四的NBA季後賽西岸次圈第五回合，作客再度挑戰爵士。不過賽前快艇就收到一個壞消息，就是隊中主將尼納特（Kawhi Leonard）因為右膝受傷的關係，無法趕及這場關鍵的賽事，甚至接下來這個系列賽也無法出戰。

周一尼納特帶領快艇在主場以118:104擊敗爵士，場數追成2:2平手，只不過在該仗的第四節時，尼納特在一次快攻中與對方的恩高斯（Joe Ingles）相撞後出現受傷的情況，隨後更需要提前離場，雖然賽後尼納特表示自己的情況很好，但根據ESPN記者Brian Windhorst在Twitter表示，尼納特的傷勢比想像中嚴重，而且在周二時要求其他球員做好自己會缺陣的準備，這意味着他很大機會在第五回合當中無法上陣，而且目前未知道何時可以復出，對快艇實在是一大打擊。

由於尼納特很大機會缺陣的關係，周四快艇作客爵士一仗的進攻重心相信會落在另一位球星保羅佐治（Paul George、PG）的身上，作為快艇的第二得分手，保羅佐治在季後賽的場均得分亦達到24.9分，不過始終在失去了尼納特這名重心球員之後，要打敗有米曹（Donovan Mitchell）及年度最佳防守球員的爵士中鋒高拔（Rudy Gobert）的爵士實在有難度。

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