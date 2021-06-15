【FIBA亞洲盃外圍賽】

【本報訊】FIBA亞洲盃外圍賽續燃戰火，香港男子籃球隊周二在約旦安曼的「隔離泡泡」和關島碰頭。港籃今仗外線失靈，縱使陳怡富第二節多次在禁區得手，並單節攻下11分，但球隊最終仍以66:112慘負關島，在C組三戰盡墨敬陪末席，但仍有望直入亞洲盃決賽周。

關島主帥EJ Calvo上仗賽後直言港籃三分球命中率高，並點名稱讚蘇志樂和楊子豐，關島今戰也針對這點防線推得更出，兩子遭受嚴防。平均身高六呎的港籃在防守時，面對平均身高6呎5的關島明顯吃力，港隊在首節已落後8:30。港籃在第二節嘗試挑戰禁區，陳怡富多次入楔得手，單節獨取11分，惟關島繼續內外開弓，港籃完半場落後26:63。

易邊後，港籃第三節末段曾在陳怡富、蘇志樂和趙鍵鋒聯手下，打出一波13:2的攻勢，惟球隊及後失誤頻生，加上三分命中率未如理想，關島藉反擊逐步將比數拋開。港籃及後換上一班年輕小將，讓眾人皆有機會上場，最終在陳怡富攻入全隊最高的17分，加上蘇志樂和趙鍵鋒得分達雙位數，球隊仍以66:112吞下敗仗。港籃戰罷關島後三戰盡墨，在C組敬陪末席。港隊尚要再鬥澳洲及兩戰新西蘭，受疫情影響，FIBA至今未公佈賽程，趙永良教練早前表示未有消息指澳、新兩隊會派員參賽，假如兩隊棄賽，港籃則有望直入亞洲盃決賽周。