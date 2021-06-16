歷史性為香港奪得男花及女重八個東奧席位的劍擊隊，今日在體院會見傳媒，被視為今屆東奧「香港第一牌」的女子重劍個人項目，被寄予厚望的前世界一姐江旻憓全程笑臉，表示日練夜練下肌肉及體型都十分弗，加上疫情這一年幾練了不少集各家之大成的「秘招」，希望到時令對手眼前一亮。

東京奧運的女子重劍個人賽將於下月24日，亦即是開幕後翌日舉行，江旻憓已表明不會參加開幕禮，訪問時不時開心拍打自己手腳，她說：「你們聽到這拍打的聲音嗎？這是我日日辛苦練來的，現在肌肉變實了，爆發力亦加強了，連體院教練都讚我弗，加上疫情這一年，我的膝傷近月終於好了，令我倍添信心。」

今日會見傳媒的除了四男四女代表外，還有總教練鄭少康、男花教練Greg及女重教練Tavi，江旻憓談到她的「新招」，即時又手舞足蹈的說：「這些新招數不到有多少，在訓練時做到，是教練將各國對手的絕招加在我身上，對手沒見過，希望在東奧時用到出來令她們感到錯愕 。」

Tavi在記者會上坦言期望女重有獎牌落袋，加上是港隊第一個獎牌機會正是7月24日的女子重劍個人賽，江旻憓、佘繕妡及連翊希將代表香港參加，里奧代表的江旻憓曾位列世界第一，無疑被寄予厚望，她說：「Tavi沒跟我講要拿獎牌，但他跟你們講，令我壓力更大，我會將壓力放在練習上，上到場就打好平時訓練的就夠好了。」作為香港第一牌希望，上屆里奧16強止步的江旻憓表示，最開心是今屆有另外三位隊友一齊去奧運，比上屆自己孤軍作戰以及分擔壓力：「上屆里奧都是開幕後翌日打，我其實不是太鍾意，但無辦法，比起五年前的里奧，我成熟了，新招多了，沒比賽一年多，反而很享受訓練，疫情這一年多更感恩有健康及比賽，希望大家都健康。」東奧劍擊隊將於下月17日起程到東京。

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