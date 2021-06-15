上周六出戰歐國盃期間突然倒下的丹麥中場基斯甸艾歷臣，經治療後身體已無大礙，周一在社交媒體跟球迷報平安。事後矛頭被指向極速重開比賽的歐洲足協（UEFA），丹麥球員不滿對方強行恢復比賽，國家隊教練夏祖文特就希望球壇能從此事中上一課，反思為何疫情能令比賽延期，而球員心臟停頓卻不能。

夏祖文特認為丹麥要在艾歷臣接受治療期間就極速重開比賽，是因為UEFA所訂下的比賽規條。這位丹麥中場心臟一度驟停，接受心肺復甦後才恢復意識，惟在他送院後接近90分鐘，丹麥就要回到球場繼續比賽，最終以0:1不敵芬蘭。夏祖文特周二在B組第二場小組賽，鬥比利時的賽前記者會上表示，對國家隊身處的形勢感到很沮喪，他稱疫情可以令比賽延期，但球員遇到心臟驟停在死亡邊緣，卻不能令賽事押後舉行。

他說：「COVID-19病毒容許你把比賽延期48小時，但心臟驟停明顯不能，我認為這是錯的。這件事有大家需要學習的地方，要繼續比賽並不是個正確的決定。那班傢伙（丹麥球員）拿下無比勇氣，才能繼續上陣比賽。但我不認為給予我們周六或周日復賽的決定，就是件正確的事。」夏祖文特亦透露，有部份很擔心艾歷臣的國家隊隊友，周二早上到過醫院探望他，幸好這位29歲丹麥中場未有大礙，還自拍上載到社交媒體報平安，一眾隊友才能專心備戰下場鬥比利時的分組賽。

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