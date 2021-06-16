衞冕的葡萄牙周二歐國盃F組首輪以3:0大勝匈牙利，梅開二度的基斯坦奴朗拿度（C朗）更打破多個紀錄。但賽前記者會上他拿開桌上兩瓶可樂，並呼籲球迷多喝水，就間接令可口可樂股價急瀉損失慘重，據報該公司周二蒸發52億美元，即大約等於404億港元，相信這間公司真的「多謝」C朗不少。

可口可樂是今屆歐國盃其中一個官方贊助商，日前C朗出席葡萄牙賽前記者會時，桌上就被安排放置了兩瓶可樂，不過他甫坐下就把兩支飲料拿開，舉起清水呼籲大家多喝清水。結果他一句「多喝水」除在社交媒體瘋傳，周二更令可口可樂（KO）公司股價大跌，記者會前該公司股價為73.02美元，雖然同時有其他消息波動，但其股價於記招後直插71.85美元，跌了整整1.6%，令可口可樂蒸發了52億美元。

鬧出公關災難，可口可樂在記招後亦發表聲明嘗試補鑊，表示「每個人都有自己的飲用習慣」，而每個人對飲品都有不同的味道要求和需要。這又難怪C朗，雖然他已經36歲，但生活和飲食上仍然非常健康，亦是他能保持極高水平技競狀態的原因之一，他較早前就曾透露，因為看見兒子吃薯片與飲可樂而動怒。

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