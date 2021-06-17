剛於法網衞冕失敗，男網世界排名第三的拿度在周四宣佈，退出在本月底開打的溫布頓網球公開賽，以及下月奧運男網賽事。35歲的拿度在網球生涯已贏盡4大滿貫錦標，以及在08年贏得奧運網球男單金牌，表示經過漫長的泥地賽季後身心俱疲，因此作出這決定。

拿度說：「這（退出）不是容易的決定，但我聽到自己身體的聲音，知道這是正確的想法。我的目標是儘量延長自己的網球生涯，繼續在最高水平賽事競逐。」

拿度的老對手，同樣在目前累積贏得20次大滿貫錦標，正為溫網備戰的39歲球手費達拿，在周三於德國哈雷網賽次圈賽事遭逢挫折，面對20歲加拿大球手阿利亞斯美，以盤數1:2落敗出局。

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