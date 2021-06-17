星期三晚嘅歐洲國家盃A組，威爾斯雖然有巴利射失12碼，照樣以2:0擊敗土耳其，晉級形勢相當樂觀。前港足代表丘建威認為今場波威爾斯表現比上場鬥瑞士有進步，一啲有名氣嘅球員，好似係艾朗藍斯、加里夫巴利等都交足功課。但佢認為威爾斯想喺淘汰賽再進一步嘅話，關鍵落喺效力曼聯嘅丹尼爾占士身上。至於兩連敗嘅土耳其，丘建威對佢哋嘅表現感到失望，又認為前鋒布拉卡爾馬斯都已經35歲，或者佢哋係時候要改朝換代。

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