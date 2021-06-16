【本報訊】歷史性為香港奪得男花及女重八個東京奧運席位的劍擊隊，周三在體院會見傳媒，被寄予厚望的前世界一姐江旻憓全程笑面迎人，表示日練夜練下肌肉及體形都狀態十足，加上疫情這一年多練了不少集各家之大成的「秘招」，希望屆時令對手眼前一亮。

東奧女子重劍個人賽將於下月24日，亦即是開幕後翌日舉行，江旻憓已表明不會參加開幕禮，她受訪時不時開心拍打自己手腳說：「你們聽到這拍打的聲音嗎？這是我天天辛苦練來的，現在肌肉結實了，爆發力亦強了，連體院教練都讚我，加上疫情這一年，我的膝傷近兩個月終好了，令我倍添信心。」江又談到其「新招」，即時又手舞足蹈說：「這些新招數在訓練時做到，是教練將各國對手的絕招加在我身上，對手沒見過，希望在東奧時用到令她們感錯愕。」

昨日會見傳媒的除4男4女代表外，還有總教練鄭少康、男花教練Greg及女重教練Tavi，Tavi在記者會上坦言期望女重有獎牌，加上港隊首個獎牌機會正是7月24日的女子重劍個人賽，江旻憓、佘繕妡及連翊希將代表香港參加，對此江旻憓說：「Tavi沒跟我說要拿獎牌，但他跟你們說，令我壓力更大，我會將壓力放在練習上，上到場就打好平時訓練的就夠了。」作為香港第一牌希望，上屆里約奧運16強止步的江旻憓表示，最開心是今屆有另外三位隊友一齊去奧運，比上屆孤軍作戰能分擔壓力。東奧劍擊隊將於下月17日起程到東京。