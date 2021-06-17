NBA周三宣佈，黃蜂後衞「三波」拿美路波爾（LaMelo Ball）榮膺2020/21球季的NBA最佳新秀，是1991/92球季的拉利莊遜（Larry Johnson）及2004/05球季的奧卡科（Emeka Okafor）後，第三位獲此殊榮的黃蜂球員。

2020年NBA新秀探花拿美路波爾，獲得了99張選票的84張首名選票，以總分465擊敗木狼的新秀狀元安東尼艾華士（Anthony Edwards）而當選NBA最佳新秀。獲得15張第一名票的安東尼艾華士以309分名列第二，帝王後衞哈利貝頓（Tyrese Haliburton）以114分排第三。

儘管因右手腕骨裂缺席了21場常規賽，但拿美路波爾晉身NBA首季場均取得15.7分、5.9籃板、6.1助攻及1.6偷球，三分命中率35.2%，場均助攻和偷球在新秀球員當中都是最多，場均得分及籃板則排第二，而他於1月9日對鷹隊的比賽取得22分、12籃板及11助攻，更以19歲零140日成為了NBA史上獲「三雙」進賬的最年輕球員。「三波」今季的突出表現，還包括2月5日在生涯第三場正選披甲對爵士的NBA比賽攻入生涯最高的34分、助攻8次和0失誤，以及3月1日在對拓荒者之役取得30分、8助攻、6籃板及4偷球進賬。

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