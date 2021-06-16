歐國盃分組賽B組將會上演矚目大戰，首場大勝俄羅斯3球的比利時周四作客哥本哈根對丹麥，兩支同組實力最強球隊對碰，戲碼十足；丹麥雖然有主場之利，但首場受基斯甸艾歷臣事件影響，以致爆冷敗給芬蘭，如想保住出線機會，此戰不能再敗。

丹麥首輪賽事就出師不利，不過整場比賽發揮其實不是太差，由隊長卡積亞帶領的防線可謂非常穩健，只是艾歷臣事件後不久復賽，後防零犯錯情況下被芬蘭找到全場唯一一次入波，而有22次射門卻未能將機會轉化為入球，反映把握力不足，兼錯失12碼扳平機會致輸波，只能說「贏形勢輸波」。至於基斯甸艾歷臣缺陣，對丹麥進攻有相當影響，預計其位置會由效力英冠賓福特的馬菲亞斯贊臣代替，同樣是攻擊中場，惟級數有相當分別。

比利時首戰大炒俄軍，出線形勢樂觀，今場在丹麥身上多取1分幾可肯定晉淘汰賽，教練馬天尼斯為免夜長夢多，相信會以強陣出擊。奇雲迪布尼和夏薩特兩位攻擊主力缺陣，但火力依然強勁，射手盧卡古持續意甲強勢，上場梅開二度，今場將續正選與梅頓斯和恩歷克卡拉斯高合組三箭頭，今場如果順利贏波提早鎖定出線，下場對波蘭的賽事可讓部份主力球員休息，為淘汰賽階段作準備，就算作客，比利時仍可看高一線。

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