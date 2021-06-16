荷蘭前鋒主力迪比在歐國盃C組首場對烏克蘭時交白卷，周四橙色軍團對奧地利時，這位在2021年6場國際賽射入5球的前鋒，力求帶領球隊取得分組賽兩連勝的同時，自然也期待在歐國盃開齋。

迪比雖曾代表荷蘭參加2014年世界盃，但要到洛賓等名將在2018年世界盃外圍賽結束並退出國家隊後，才開始成為球隊進攻核心。今年27歲的他也不負所望，至今為荷蘭上陣65場入26球。荷蘭今年踢了六場國際賽，迪比更射入了五球。不過，他在上場分組賽受制於烏克蘭的嚴密防守，全場只曾兩次起腳射門，只有一次中目標。

傳媒也關注今夏便跟法甲里昂約滿的迪比，最後會加盟那家豪門。外界一直指迪比將加盟西甲巴塞隆拿，再跟恩師朗奴高文合作，巴塞官網上周六更將印有迪比名字的球衣放上架，事件曝光後才下架。不過，其國家隊隊友韋拿杜姆離開英超利物浦後，最終選擇法甲巴黎聖日耳門而棄投巴塞，難怪有消息指意甲祖雲達斯也想攔途截劫，用迪比來代替盛傳會離隊的基斯坦奴朗拿度。

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