據英媒報道，因為該國新冠肺炎疫情已沒有之前嚴重，新球季的防疫政策也會有調整，而最新可確認的消息是，球僮可以重返球場。

受疫情影響，英超由去年6月復賽以來，至今個球季結束，球僮就已經未再出現於球場，取而代之是皮球經過消毒後放在球場一側，供球員踢球出界時，就可以拾起另一個皮球使用。

不過，各間球會已收到新球季防疫規定的通知，得知球僮在下季可以回歸，而賽會會在10月或11月時，再檢視這樣做有否出現問題。

另外，出現在訓練場的人數也可以增加，由現時的80人提高，但要在每兩周進行病毒檢測。一位賽會內部人士解釋：「這樣做是小心至上的方法，要慢慢來才能回復正常，或許10月或11月再傾談，會有更多條例放寬。」

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