快艇周三在作客爵士賽前，宣佈尼納特（Kawhi Leonard）可能因右膝傷缺陣這場NBA季後賽西岸次圈第五戰，湖人球星勒邦占士（LeBron James）得悉尼納特受傷後，在Twitter祝福對方之前，就休季期太短接連發文炮轟聯盟，並謂自己早已知道會發生甚麼。

尼納特是今季第八位因傷錯過季後賽的明星賽球員，根據Elias Sports Bureau的統計是NBA歷來最多，而太陽的保羅佐治則因為新冠病毒安全及健康協定，在西岸決開始時或未能為球隊上陣而成為第九人，之前的七人為占士隊友安東尼戴維斯（Anthony Davis）、網隊的夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving）、爵士的米曹（Donovan Mitchell）和干尼（Mike Conley）、塞爾特人的J布朗（Jaylen Brown）以及76的艾比迪（Joel Embiid）。

湖人去年10月才贏得NBA總冠軍，但2020/21的NBA球季在71日後便展開，占士在聯盟宣佈賽期後亦曾表達反達聲音。他在今個季後賽爆出傷兵潮後接連發佈的推文中說︰「他們都不想聽我講有關新球季開始的時間。我完全知道會發生甚麼，我只是想保護球員們的安康，而那最終是對我們這項運動有好處。」

占士認為，這些傷患不止是比賽的一部份，純粹是缺乏足夠休息︰「八名、可能九名明星賽球員錯過季後賽比賽。這是一年中對我們聯盟和球迷來說最好的時光，但失去了那麼多我們喜歡的球員，這很荒唐。如果有一個人對身體了解知道它全年如何運作，那就是我！我為我們所有球員的健康發聲，而我討厭在一年的這個時看到那麼傷兵。」

NBA發言人米克巴斯（Mike Bass）則在聲明中回應占士的推文，指今季的受傷比率與2019/20球季的這個時候幾乎一樣，正選球員和明星賽球員因傷缺席的情況與過去三季其實是差不多。

因傷曾缺席季後賽賽事明星賽球員

尼納特（快艇）

安東尼戴維斯（湖人）

夏登（網隊）

K艾榮（網隊）

米曹（爵士）

干尼（爵士）

艾比迪（76人）

J布朗（塞爾特人）

基斯保羅*（太陽）

*預計會在西岸決賽首戰缺陣

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