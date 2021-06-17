亞協盃於下周三展開，代表香港出戰的理文今日公佈球員名單，「3+1」的外援名額確認會註冊荷西安祖、亞哥斯達、基華尼頓及金承龍。

理文今季出戰港超聯的外援，除了已離隊的尼迪利外，尚有荷西安祖、亞哥斯達、基華尼頓、洛迪古斯、沙普夫及亞援金承龍，另外還有在可以本地球員身份出戰港超聯的澳門球員梁嘉恆。梁嘉恆受傷，理文的亞協盃亞援位置只能註冊金承龍，外援則選擇了後衞荷西安祖、進攻中場亞哥斯達及翼鋒基華尼頓，曾於亞協盃決賽上陣的前鋒洛迪古斯落選，有傷在身的烏克蘭中場沙普夫亦已離隊。

亞協盃分組賽理文球員名單

守門員

1 高俊 Ko Chun Wilson

28 陳嘉豪 Chan Ka Ho

88 袁皓俊 Yuen Ho Chun

後衛

2 列斯奧 Recio Comi Fernando

3 徐宏傑 Tsui Wang Kit

5 余煒廉 Yu Wai Lim

14 荷西安祖 José Ángel Alonso Martín

18 黃炎堃 Wong Yim Kwan

21 曾錦濤 Tsang Kam To

22 曾家進 Tsang Ka Chun

29 余沛康 Yu Pui Hong

中場

6 黃皓雋 Wong Ho Chun Anson

7 李康廉 Lee Hong Lim

10 亞哥斯達 Jonatan Leonel Acosta

16 顏樂楓 Ngan Lok Fung

17 張憙延 Chang Hei Yin

23 鄧匡延 Tang Hong Yin

26 黃俊皓 Wong Chun Ho

33 談樂軒 Tam Lok Hin

44 中村祐人 Nakamura Yuto

前鋒

11 鄭兆均 Cheng Siu Kwan

91 基華尼頓 Givanilton Martins Ferreira

99 金承龍 Kim Seung Yong

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