周四歐國盃C組展開第二輪分組賽，荷蘭續於主場迎戰首名的奧地利。首戰3:2險勝烏克蘭的橙衣軍團攻力強大；奧地利上仗3:1擊敗北馬其頓亦展現不俗攻力，兩隊今仗相遇為爭首名出線定不留手，預計會上演一場入球騷，可捧「入球大細」[2.5/3球]的「大」。

文：王杰

荷蘭自從由法蘭迪保亞執教後，成績與前教練朗奴高文執教時相比有落差，加上迪保亞突然在歐國盃開鑼之前改踢三後衞，令到球迷不看好橙衣軍團前景。不過，上輪迎戰烏克蘭，荷蘭就靠着韋拿杜姆、韋格賀斯及杜費斯的入球，以3:2擊敗烏克蘭，這場比賽的進攻表現相當對辦，兩位翼衞雲安荷特及杜費斯後上能力極佳，在左右兩路創造不少機會，加上前場有迪比與韋格賀斯兩名具質素前鋒在陣，荷蘭數糊能力絕對予人信心。

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3:2贏烏克蘭入得失得

雖然面對烏克蘭攻入三球，不過橙軍在下半場尾段的5分鐘內連失2球，一度被追成平手。即使迪保亞表示這種情況不會再發生，但事實上，迪保亞在領先兩球下換走中後場的戴利白蘭特及雲安荷特，導致烏克蘭取回不少攻勢，由這個情況看得出迪保亞的調兵遣將能力實在有限。加上荷蘭防線已經失去華基爾雲迪積克及施利臣，雖然主力馬菲斯迪歷特已復操但狀態成疑，戴利白蘭特及祖利安添巴表現難談得上穩健，而且門將史基倫堡已年屆38，上仗所見反應能力下降，兩名翼衞又攻強於守，此役面對奧地利，荷蘭要保清白之身有難度。

歷史上第三次參加歐國盃的奧地利，直至上仗3:1擊敗北馬其頓，才取得歐國盃史上首場勝仗。雖然奧軍陣中有阿拉巴、沙比薩及阿拿奧杜域幾名為人熟識的球員在陣，攻力亦有保證，惟對北馬一戰其實表現一般，若非對手在尾段體力下降導致防守注意力不集中的話，相信奧地利亦難以連入2球帶走3分。更糟的是，上仗後備上陣有入球的阿拿奧杜域，因慶祝時疑似辱罵對手，周三被歐洲足協判罰停賽一場，無緣在今仗上陣，鋒力進一步受削弱。

奧地利三後衞現漏洞

出任中堅位置的隊長阿拉巴，與德高域及軒迪列加組成三後衞扼守中路，不過演出未算穩健，上仗北馬所入的一球就是因奧地利防線上幾名球員連番失誤，導致彭迪夫一度為北馬追平。翻查荷蘭及奧地利對賽往績，近6次交手有5次開「大」（中位數為[2.5球]），入球「大」值捧。