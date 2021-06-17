以「女車神」李慧詩（Sarah）為首的東奧單車隊，今午三時半開始在香港單車館進行東京奧運模擬賽，無論是場館內高達攝氏28度的溫度及比賽時間，都跟足伊豆東奧爭先賽第一天比賽，兩位準東奧代表Sarah及李海恩都把握模擬機會，香港單車總會行政總監黃志如透露，疫情下，香港東奧場地單車隊將於下月底飛到伊豆準備8月4日展開的凱林賽。

今日模擬的是8月6日的女子爭先賽首天比賽，比賽開始時間是下午3點30分至晚上7時15分，香港單車總會找來21位男、女子公開組及青訓隊的短途賽車手一齊參加模擬試，在爭先賽200米計時賽，最後出場的Sarah以10秒7完成、李海恩以11秒3完成，之後二人都按時參加了兩場淘汰賽及兩場遺材賽，Sarah除了完成200米計時賽後，帶着笑容回到終點外，其他各場次的比賽都非常嚴肅，總教練沈金康也是如此，畢竟東奧開幕距今只有30多天。

黃志如坦言港隊的備戰進度理想，今日的模擬賽已是近月第三次：「做模擬賽主要是給東奧的工作團隊，包括教練、科研人員、按摩師以及運動員一次實習，實時去做這件事才知道屆時奧運的時間如何分配得好。」香港兩個獎牌希望的女子爭先賽及凱林賽，將於8月4日至8日在伊豆進行，港隊這五天都在模擬這兩個重點比賽。

香港單車隊已奪得七個東奧項目，包括女子爭先賽、凱林賽（各兩名）、女子麥迪遜賽、全能賽以及男子公路賽，黃志如表示，香港男子麥迪遜賽正位列「後補第一位」，國際車聯（UCI）將於本月30日決定所有東奧名額，若有車隊退出的話，香港有機會多兩個席位，包括男子麥迪遜及伴隨而有的男子全能賽。

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