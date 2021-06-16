東道主兼衞冕的巴西在美洲盃B組有個好開始，首戰輕取委內瑞拉，周四迎戰實力較次兼試陣為主的秘魯時，不難再下一城。由於巴西迎戰秘魯經常半、全場皆勝，今役宜取巴西[主/主]，並補巴西勝2:0波膽。（球賽編號：星期四102；有線661台明日8:00am直播）

巴西在今屆美洲盃首仗以3:0輕勝委內瑞拉，今迎實力與委內瑞拉相若的秘魯，相信要勝出難度不大。巴西今役基本上可以「夫添」，主力如前鋒尼馬（圖）、中場卡斯米路、後衞馬昆奴斯哥利亞及門將艾利臣比加等都可以候命，實力強橫；而且巴西近仗迎戰秘魯的成績上佳，近4次迎戰秘魯全勝兼贏2球或以上，而且都是半、全場皆勝（見附表1），加上巴西近4場亦有3場開[贏/贏]，今役巴西[主/主]相信十分穩。

巴西2:0波膽比率高

秘魯近5仗只得1勝4負，近況不算好，而且今役是球隊於今屆賽事的第一場比賽，在尚未熱身情況下，表現料會較拘謹。另外，由於秘魯教練列卡度加拉卡表明會以今屆賽事試新兵，以替世盃外作準備，因此在今次26名大軍名單中，星級老將射手荷西古里路、國家隊常客如前鋒雷迪亞斯及中場柏度阿基路等都榜上無名，要依重賓尼雲圖前鋒拿柏度拿爭取入球，實力受削下更難與巴西匹敵。

是役除了巴西[主/主]可捧外，亦可吼巴西勝2:0，因為巴西在近五場比賽中，有3場都以2:0勝出（見附表2）。

文：數人