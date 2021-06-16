周三意大利以3:0完勝瑞士，除了入球功臣文路爾盧卡迪利外，前中後三線其餘球員都發揮水準，成功將文仙尼的壓逼戰術完美發揮，令客軍瑞士難以招架，故今場意大利球員評分甚高，而瑞士受制於意大利的踢法，未有球員有亮眼表現。

意大利正選評分

門將：基安盧基當拿隆馬（7分）

後衞：迪羅倫素（7.5分）、基亞連尼（6.5分）、邦路斯（7分）、史賓亞蘇拿（7分）

中場：尼高路巴列拿（7分）、佐真奴費路（7.5分）、文路爾盧卡迪利（9分）

前鋒：杜文尼高貝拉迪（7.5分）、恩莫比利（7.5分）、恩斯治尼（6.5分）

瑞士正選評分

門將：恩尼森馬（5分）

後衞：尼高艾維迪（6分）、法比安舒哈（6分）、文路爾艾簡治（6分）

中場：奇雲麥巴布（6.5分）、費奧拿（6分）、梳頓沙基利（5.5分）、格列沙加（6.5分）、列卡度洛迪古斯（6.5分）

前鋒：施費洛域（5.5分）、比列安保路（6分）

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