皇家馬德里官方於周三宣佈，隊長沙治奧拉莫斯約滿離隊，其16年的艦隊生涯告一段落。

皇馬在聲明中也提到，會於西班牙時間周四中午12時30分，為這位球隊隊長舉行告別發佈會，會長佩雷斯也會出席。

這位年屆35歲的中堅今年6月尾約滿皇馬，期望得到兩年合約，但球會只願提供1年約給他，而且因疫情緣故要求他減薪10%，最終雙方未能達成協議。

拉莫斯於西維爾出道，2005年以破當時西班牙後衞紀錄轉會費的2,700萬歐元轉會皇馬，其後一直都是必然正選。他合共替球會上陣671場比賽，攻入101球，贏過4座歐聯及世冠盃、5次西甲、3次歐超盃、2次西班牙盃以及4次西班牙超級盃，榮譽無數，但上季因為傷病問題，僅在西甲聯賽出賽過15場，也落選了西班牙今屆的歐國盃大軍。

有傳現在除了母會西維爾已和他展開談判，想邀請他回歸，法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG）也對他感興趣。

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