亞協盃J組將於香港上演，早前亞洲足協已准許賽事有觀眾入場，只待政府首肯。足總今日公佈，球場可容納容量上限的75％觀眾，票價劃一為50元，下周一起發售。

東方龍獅與理文將會出戰亞協盃，兩隊同處J組，同組有中華台北代表臺南市FC及來自蒙古的220體育會，賽事會在本月23日展開，分別在將軍澳運動場及香港大球場進行。早前亞洲足協已批准賽事可予球迷入場，只待政府批准，防疫措施與港超聯安排相若，只可以有球場容納人數上限的75％人入場，同行座位不可有連續四個座位被佔用，且需按門票上的編號劃位。在此限制下，將軍澳運動場入場人數上限約為2,600人，而香港大球場約為30,000人。

賽事門票一律為50元，足總安排預售，下周一起的非比賽日均可在香港大球場、將軍澳運動場及足總辦公室購買門票，售票處開放時間為中午12時至晚上8時；比賽日則會在比賽場地早上10時至下半場開賽時售票。

亞協盃J組賽程

日期 對賽球隊 開賽時間 場地

6月23日（星期三） 臺南市FC對220體育會 16:00 將軍澳運動場

6月23日（星期三） 東方龍獅 對 理文 20:00 香港大球場

6月26日（星期六） 220體育會 對 東方龍獅 16:00 香港大球場

6月26日（星期六） 理文 對 臺南市FC 20:00 將軍澳運動場

6月29日（星期二） 220體育會 對 理文 20:00 將軍澳運動場

6月29日（星期二） 東方龍獅 對 臺南市FC 20:00 香港大球場

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