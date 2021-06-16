此前據The Athletic報道，太陽控球後衞基斯保羅（Chris Paul、CP3）疑似患了新冠肺炎或曾跟確診者有接觸，按NBA管理疫情的健康和安全協議需要隔離，暫時要無限期停賽。隨後美國傳媒Arizona sports又報道，CP3已經被檢測出確診新冠肺炎，另外又提到CP3曾在2月份接種過輝瑞疫苗。

最先有報道指CP3因為觸發了新冠肺炎健康安全協議，因此被列為無限期停賽的情況。不過根據Arizona sports報道則指出，CP3在最新一次新冠肺炎檢測當中呈陽性，就連能否趕上西岸決賽也是未知之數。另外報道又提到，CP3曾經在2月份的時候接種過輝瑞疫苗，而且未知道CP3有沒有症狀出現，目前CP3需要進行隔離並且在檢測中得出陰性結果，才可以重返NBA的賽場上。

在常規賽帶領太陽取得西岸第2的CP3，在季後賽同時帶領球隊闖入西岸決賽，先在首輪4:2淘汰衞冕的湖人，在早前更直落4:0擊敗金塊，成功助球隊事隔11年再次闖入西岸決賽。

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