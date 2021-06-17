周四帕爾馬宣佈，43歲的保方將會重返球隊，雙方簽約1年到2023年6月，是保方事隔20年後重返母會。

保方上月宣佈今季約滿結束後將會再次離開祖雲達斯，但當時他對於退役不置可否，如今終於有定案，他將會回歸母會帕爾馬，來季在意乙和球隊並肩作戰。91年13歲的保方加入帕爾馬青訓，94年進入一隊，1年後17歲的他為球隊首次上陣，01年以當時門將最高轉會費紀錄加盟祖雲達斯，其後他逐漸成為祖記和意大利的重要門將。

18年他曾離開祖記，加盟法甲豪門巴黎聖日耳門，自2019年由巴黎聖日耳門重返祖雲達斯後，近兩季僅擔任球隊的副選門將，今季他在意甲的上陣次數更只有職業生涯新低的7次。他周二接受訪問時就確認將會在今夏離開先後效力了19季的老婦人。

今次保方的回歸，帕爾馬在社交媒體更形容為「超人回歸」，更指：「他回到他最初屬於的地方，他回家了。」

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