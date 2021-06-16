意大利今場以3:0擊敗瑞士，兩連勝提早出線，其中今場攻入兩球的中場文路爾盧卡迪利，踢出職業生涯的代表作。作為AC米蘭的青訓產品，3年前被放棄改投薩斯索羅，去年才首次入選國家隊的他，今場終於一吐鳴氣，盛傳豪門祖雲達斯、曼城、阿仙奴等球隊均有意在今夏簽入此子。

盧卡迪利的首個入球，雖然要多謝薩斯索羅隊友杜文尼高貝拉迪突破後的傳中，但盧卡迪利願意不惜氣力殺入禁區接應，其心態、走位及與貝拉迪的默契亦應記一功，下半場的冷箭更見盧卡迪利擁有遠射腳頭，年僅23歲的他更成為繼1962年名宿Giacomo Bulgarelli，以及2012年的巴洛迪利後，意大利在大賽第3年輕的球員梅開二度。

除了進攻上有貢獻之外，盧卡迪利在中場亦助攻助守，與佐真奴費路及尼高路巴列拿組成中場組合，更令對方難越城池半步，相信年僅23歲的盧卡迪利，將會是意大利中場未來的重要成員，亦將會成為今夏多間豪門爭奪的目標。

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