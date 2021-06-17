意大利鬥瑞士的歐國盃A組大戰前，離比賽場地羅馬奧林匹高球場兩公里外，發現一輛汽車內有可疑引爆裝置，幸拆彈專家到場成功拆除，但事件相信與恐襲無關。

據悉周三下午，一名羅馬市政府官員覺得其私家車的水撥有問題，然後發現了一條可疑的電線，於是報警。警員趕到後封鎖了街道，拆彈專家也到場證實是引爆裝置，但因製作簡陋而很快就成功拆除，沒有任何爆炸或傷亡出現，也沒有影響稍後的比賽進行，但據報警方因以上事件明顯加強了保安。

不過，一般估計事件與恐襲無關，皆因這位羅馬市政府官員本身是一位歷史學家，多次揭發歷史建築被非法佔用等問題，或許因此而得罪了一些人士，而警方也會循這個方向進行調查。

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