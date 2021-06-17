英國傳媒報道，前利物浦、中超大連人領隊賓尼迪斯，離開2年後將會重返英超賽場，成為愛華頓的主帥。

早前安察洛堤宣佈離開愛華頓，第二次執掌西甲的皇家馬德里，令「拖肥」要尋找新主帥，過去「神奇隊長」謝拉特、前主帥莫耶斯都曾經成為人選，不過，有指前利物浦領隊賓尼迪斯已經成為了愛華頓新主帥的最大熱門。

賓尼迪斯早前離任中超大連人主帥，目前自由身，有指聘請賓尼迪斯是愛華頓大股東伊朗富商莫斯里的意願，兩人在過去2周曾進行3次交談。不過有指愛華頓對於聘請賓尼迪斯內部都極具爭議，球隊周二進行了兩個半小時的董事會會議，結果仍未得到全部董事的支持。

不過，不少愛華頓球迷都不太支持賓尼迪斯執教球隊，除了他曾經是死敵利物浦的主帥外，他在07年2月默西賽德郡打吡後，揶揄愛華頓是一間小球會，這亦令不少「拖肥」球迷刻骨銘心。不過在職業角度上，肥賓曾贏下2次歐聯冠軍，西甲和歐霸冠軍，加上有執教不少大球會的經驗，或可領愛華頓更上一層樓。

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