烏克蘭正選陣容（4-3-3）

門將：保舒贊

後衞：卡拉華耶夫、薩巴尼爾、米高拿馬特維恩高、米高蘭高

中場：辛真高、史堤巴蘭高、沙柏蘭高

前鋒：馬利路夫斯基、耶梅卓克、耶莫蘭高

北馬其頓（5-3-2）

門將：迪米查夫斯基

後衞：波班尼高洛夫、史提列斯杜夫斯基、達高韋高夫斯基、穆斯利奧、阿里奧斯基

中場：伊尼斯巴迪希、艾迪美、史派洛夫斯基

前鋒：艾利夫艾馬斯、彭迪夫

歐國盃C組次輪賽事烏克蘭惡鬥北馬其頓，兩軍首輪賽事同樣吞敗，要爭出線今仗不容再失。不過烏軍前線個人質素勝一籌，大賽經驗亦較豐富，在「核彈頭」舒夫真高帶領下，烏克蘭有一定戰鬥力，踢法非常整體而且有速度。

北馬上仗鬥奧地利，雖然有老將彭迪夫射入球隊征戰大賽以來的第一球，不過可看出球隊整體實力明顯與奧地利有距離，最終以1:3輸波而回。估計今仗北馬正選陣容不會有大改動。

烏克蘭 vs 北馬其頓

開賽時間：17/06 9:00pm（Now618及616台直播 ）

- 烏克蘭和北馬其頓都在首場分組賽落敗。

- 連同對上兩屆，烏克蘭迄今踢了7場歐國盃決賽周比賽，連同上場敗給荷蘭已6連敗，且看今場能否終止頹勢。

- 北馬其頓前鋒馬贊拉迪斯基仍代表該國U21時，曾經在U21歐國盃外圍賽兩次對住烏克蘭U21，都有入球。

- 北馬其頓老牌前鋒彭迪夫在對奧地利入球後，以37歲零321天之齡，成為歐國盃史上第二老的入球者。

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