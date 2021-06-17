歐國盃E組第二輪賽事，周五先上演瑞典對斯洛伐克；前者上場完全捱打守和西班牙，此戰面對上場爆冷擊敗波蘭的斯洛伐克，以該隊中前場組織能力，加上前鋒阿歷山大伊沙克初戰國際大賽已展示出其個人能力，相信可助這支北歐球隊全取3分。

西班牙上場對瑞典取得超過八成的控球指數，簡單來說是瑞典由開賽捱打到完場，西班牙錯失四至五次明顯入球機會，瑞典中後場防守組織相當嚴密，令該戰出現0:0戰果。

瑞典是少數仍堅持以4-4-2陣式的國家隊，上場防守算是穩健，但今戰對實力有點距離的斯洛伐克，瑞典要由主守變主攻，到底能否成功全取3分，還看皇蘇前鋒阿歷山大伊沙克；這名高大前鋒上場初在大賽登場，已展示出相當個人能力，今仗面對主守的斯洛伐克，其前線個人突破能力將成瑞典取分之匙。

斯洛伐克上場擊敗波蘭後，筆者曾致電曾效力南華及快譯通隊友斯洛伐克前鋒甄馬田，他對斯軍首戰贏波感意外，尤其準備不算充份，隊長咸錫有傷，主力質素不是太高仍可勝出是驚喜，而他認為斯洛伐克此戰遇實力高於波蘭的瑞典不易再爆冷，惟戰況會相當緊湊，可吼瑞典小勝。

歐國盃客席名家貼士(18/06)

名家 貼士

何輝 星期五4英格蘭勝3:0(6.5)、3:1(11)

陳偉豪 星期五3克羅地亞勝2:0(10)x星期五4英格蘭勝2:0(4.8)

陳婉婷 星期五3克羅地亞勝2:1(8)x星期五4英格蘭勝3:0(6.5)

譚拔士 星期五3克羅地亞勝[-1](4.35)x星期五4英格蘭勝1:0(5)、2:0(4.8)

鄭兆聰 星期五2瑞典勝(1.7)x星期五3克羅地亞勝(2.17)

丘建威 星期五3克羅地亞勝(2.17)

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