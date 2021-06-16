東道主兼衞冕的巴西在美洲盃B組有個好開始，首戰輕取委內瑞拉，周四迎戰實力較次的秘魯時，不難再下一城。由於巴西在有競賽意義賽事迎戰秘魯經常半、全場皆勝，今役宜取巴西[主/主]，並補巴西勝2:0波膽。

巴西在今屆美洲盃首仗以3:0輕勝委內瑞拉，今迎實力與委內瑞拉相若的秘魯，相信要勝出難度不大。巴西今役基本上可以「夫添」，主力如前鋒尼馬、中場卡斯米路、後衞馬昆奴斯哥利亞及門將艾利臣比加等都可以候命，實力強橫；而且巴西近仗迎戰秘魯的成績上佳，近4次在有競賽意義賽事迎戰秘魯全勝兼全部淨勝超過一球，而且都是半、全場皆勝，加上巴西近4場亦有3場開[贏/贏]，今役巴西[主/主]相信十分穩。

巴西2:0波膽比率高

秘魯近5仗只得1勝4負，而且今役是球隊於今屆賽事的第一場比賽，在尚未熱身情況下，表現料會較拘謹。另外，由於秘魯教練列卡度加拉卡表明會以今屆賽事試新兵，以替世盃外作準備，因此在今次26名大軍名中，星級老將射手荷西古里路、國家隊常客如前鋒雷迪斯及中場柏度阿基路等都榜上無名，要依重賓尼雲圖前鋒拿柏度拿爭取入球，實力受削下更難與巴西匹敵。

是役除了巴西[主/主]可捧外，亦可吼巴西勝2:0，因為巴西在近五場比賽中，有3場都以2:0勝出。

文：數人

熱選

星期四102 巴西[主/主]（1.6）

冷推

星期四102 巴西勝2:0（5）

巴西近仗迎秘魯由頭贏到尾

日期 賽事 戰果（半場） 半全場

07/07/2019 美洲盃 勝秘魯3:1（2:1） 贏/贏

22/06/2019 美洲盃 勝秘魯5:0（3:0） 贏/贏

17/11/2015 世外 勝秘魯3:0（1:0） 贏/贏

01/04/2009 世外 勝秘魯3:0（2:0） 贏/贏

巴西近仗常勝2:0

日期 賽事 戰果（半場）

13/06/2021 美洲盃 主勝委內瑞拉3:0（1:0）

08/06/2021 世外 客勝巴拉圭2:0（1:0）

04/06/2021 世外 主勝厄瓜多爾2:0（0:0）

17/11/2020 世外 客勝烏拉圭2:0（2:0）

13/11/2020 世外 主勝委內瑞拉1:0（0:0）

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