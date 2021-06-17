比利時前鋒盧卡古爆料，稱周四對丹麥一戰會在比賽進行至10分鐘時，會將皮球踢出界，然後停下球賽並鼓掌，以向對手的國際米蘭隊友基斯甸艾歷臣致敬。

上周六丹麥對芬蘭的歐國盃B組首戰，艾歷臣突然在場上暈倒不省人事，疑是心臟停頓，幸最終經搶救後回復意識，但事件引起足球界關注。

盧卡古在對俄羅斯的比賽替比利時建功後，曾對着場邊的直播鏡頭大叫「艾歷臣，我愛你」，而今次在對丹麥的賽前記招，他表示會在比賽中向艾歷臣繼續致敬：「比賽踢到10分鐘時，我們會停下，鼓掌為艾歷臣送上支持，因為我們國家隊有幾位球員都和他是隊友，和他私下也友好。」

由於今場比賽作客丹麥哥本哈根，他又表示賽後或會去醫院探訪正留院治療的這位球會隊友：「我已經發給他一條信息，他告訴我們他沒事。我已經問了教練是否可以去醫院探望他，看看是否有這個可能。」不過他強調不會因以上事情影響今場比賽的戰意：「我們來這裏是為了勝利，這是我們的工作。我的頭腦都是想着比賽，要為爭出線繼續努力。」

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