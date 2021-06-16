F組另一場德法大戰，周二在慕尼黑安聯球場上演，結果法國藉對方中堅曉姆斯擺烏龍小勝1:0。最大功臣是賽後獲頒全場最佳球員的保羅普巴，今仗各項數據都亮眼，甚至對方中堅魯迪格要出動咬人加胸襲的超技術也阻不了他。

文：盧卡東尼

這場F組大戰，由上兩屆世盃冠軍互撼。法國擁基利安麥巴比、普巴和尼高路簡迪等猛將，陣容可謂今屆最強，面對近年國際賽成績下滑的德國，上半場佔上風，兼藉曉姆斯的烏龍球打開紀錄。縱使德國下半場搶回不少攻勢，反而不及法國在麥巴比及普巴等帶動下「屈機」的快速反擊，可惜麥巴比和賓施馬先後「食詐糊」，最後維持1:0小勝完場。

屈機數據助法國贏「德」

法國正選11人全都踢出水準，否則賽後坦言「收晒貨」的教練迪甘斯，不會踢至89分鐘才作首個換人調動，但若要從中選最佳，必是賽後當選最佳球員的普巴。普巴今仗在中場甚具大將之風，上半場多次以精準長傳轉移，攻擊德國兩閘的空位，其中全場唯一入球，正是普巴用腳面乖巧送出美妙過頭波，給予從左路入楔的盧卡斯靴南迪斯，後者再第一時間傳中令曉姆斯不慎擺烏龍，這記傳送足見普巴傳球視野之闊。普巴是今仗在德國前半場傳球最多的法國球員，多達31次，而且贏得9次對抗、4次爭頂成功及3次成功過人，數據冠絕全場；全場跑動了10.6公里，交出3次攔截及5次搶回皮球，也反映他對防守的付出。

「我不想魯迪格停賽」

不知是否普巴太出色，令敵軍的魯迪格在防守他時「蘇亞雷斯上身」，完半場前從後咬他兼施以胸襲。普巴當時露出痛苦表情向球證投訴，未有受理，但他賽後就稱不想見到魯迪格因咬他被罰停賽：「我不會哭求一張黃牌或紅牌，也不希望因此事令他停賽，完場時我們互相擁抱，事情已結束。」歐洲足協方面亦表示不會就事件展開紀律聆訊。

普巴在曼聯常受抨擊，但回到國家隊有簡迪在身後掃蕩，令他少了後顧，可更多地引球上前進攻。統計就指出普巴和簡迪在國家隊共28次聯袂，錄得22勝6和不敗佳績。