沙治奧拉莫斯周三宣佈離開效力16年的皇家馬德里，周四皇馬為他舉行送別儀式，拉莫斯表示球會曾向他提供1年合約，但他個人希望可以有2年合約，其後他決定接受續約時，卻已經到了續約期限，令他最後要離開皇馬。

拉莫斯效力皇馬16年，可說贏盡所有球會錦標，當中包括5次西甲聯賽冠軍和4次歐聯冠軍。可惜這位近年的球隊隊長因續約意見的分歧而離開皇馬，他在接受訪問時表示：「我從來不希望離開皇馬，我希望可以留在這，球會曾經向我提供1年合約，並需要減薪。」

他更指自己其後最終接受續約，但球會指續約的期限已過：「我希望可以得到兩年的合約，對我自己和家人都更有保障。其後我向球會表示我接受他1年的續約，但球會指已經過了期限，合約已經不存在。」

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