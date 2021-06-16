周四歐國盃A組威爾斯以2:0擊敗土耳其，全場最佳球員挑選了中場艾朗藍斯，雖然上場鬥瑞士時表現沉寂，但今仗面對土耳其表現活躍，不斷走位插入禁區尋找起腳機會，特別是他與另一球星加里夫巴利甚有默契，雖然曾經錯失入球機會，但隨後將功補過單刀射入首開紀錄的入球。

艾朗藍斯除了是威爾斯前場最具威脅的球員之外，身兼中場的他防守亦相當賣力，戰至80分鐘土耳其在左路有一次黃金機會，幸艾朗藍斯拼命回追，瞓身鏟走皮球協助威爾斯今場力保清白之身，最終踢了85分鐘被換走。

其實另一球星加利夫巴利，今場在中場線亦發揮出色，多次作出美妙傳送，其中藍斯的入球正正是巴利恰到好處的傳送，下半場巴利更以一己之力搏得12碼，可惜的是他親自主射一飛衝天，未能替威爾斯擴大比數，令球隊在比賽末段受壓。雖然巴利在比賽最後時刻再次為隊友送上助攻，不過《蘋果體育》仍選擇攻守兼備的藍斯，當選今場最佳球員。

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