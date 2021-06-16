衞冕葡萄牙於周二歐國盃F組首輪分組賽對匈牙利，結果憑基斯坦奴朗拿度（C朗）於比賽尾段連入兩球，3:0大勝對手。C朗又再刷新紀錄，以11個入球超越法國名宿柏天尼，成為歐國盃史上最多累積入球球員。

文：薰爵

葡萄牙強陣出擊，C朗與過去兩季在英超表現出色的般奴費南迪斯、迪亞高祖達、貝拿度施華等人全部正選。不過匈牙利近11場國際賽保持不敗，加上今仗有主場之利，在超過55,000名現場球迷打氣下，氣勢不亞於葡萄牙。

葡萄牙攻勢佔多，不過C朗和祖達未能把握上半場兩次黃金機會，加上匈牙利門將古拉施斯表現出色，雙方半場互無紀錄。下半場早段的戰況幾乎一樣，至79分鐘，主隊藉一次攻勢由舒安射破葡萄牙大門，可惜被判越位在先。

尾段起孖贈匈牙利三蛋

大難不死的葡萄牙尾段繼續主攻，到84分鐘由拉菲爾古里路禁區內起腳，皮球多次改變方向後入網。三分鐘後，後備上陣的拉法施華於禁區內被拉跌，葡萄牙由C朗主射12碼破網領先至2:0。到補時階段，C朗在右路與拉法施華多次撞牆後殺入小禁區，擺脫古拉施斯後射入空門，結果葡萄牙以3:0擊敗匈牙利旗開得勝，賽後暫列F組榜首。

C朗賽後再刷新多項紀錄（見附表），除了以11個歐國盃入球成為該項賽事累計入球最多球員外，亦成史上唯一參加過五屆歐國盃的球員。此外，C朗以36歲之齡在歐國盃決賽周梅開二度更是歷史上年紀最大一人，而他連續五屆歐國盃都取得入球亦是史上唯一。

雖然C朗今戰破盡紀錄，不過他在今屆賽事至少仍有兩項紀錄可以追趕，他只要在今屆賽事再入一球，就可追平德國名宿高路斯的19球歐國盃及世界盃總入球紀錄。另外，C朗已為國家隊射入106球，與伊朗名宿戴伊的109球國際賽入球紀錄亦僅差3球。

領袖風範賽後歸功隊友

C朗賽後就將功勞歸功於隊友：「匈牙利防守很出色，但我們最後仍入三球，我要感謝隊友幫助我入了兩球。希望我們能保持今仗狀態，下仗繼續取得勝利。」葡萄牙將於周六前住慕尼黑硬撼德國。