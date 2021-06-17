第一場
C組︰烏克蘭 vs 北馬其頓
開賽時間：17/06 9:00pm
（Now618及616台直播 ）
- 烏克蘭和北馬其頓都在首場分組賽落敗。
- 連同對上兩屆，烏克蘭迄今踢了7場歐國盃決賽周比賽，連同上場敗給荷蘭已6連敗，且看今場能否終止頹勢。
- 北馬其頓前鋒馬贊拉迪斯基仍代表該國U21時，曾經在U21歐國盃外圍賽兩次對住烏克蘭U21，都有入球。
- 北馬其頓老牌前鋒彭迪夫在對奧地利入球後，以37歲零321天之齡，成為歐國盃史上第二老的入球者。
第二場
B組︰丹麥 vs 比利時
開賽時間：18/06 0:00am
（Now618及616台直播 ）
- 丹麥中場基斯甸艾歷臣因心臟問題已無緣在今屆歐國盃亮相，今場勢必有向他致敬的行動，暫時已知球員會在10分鐘時將球踢出界，然後鼓掌為他打氣。
- 比利時中場奇雲迪布尼傷癒，終可在今屆歐國盃亮相。
- 兩隊在去年歐國聯交鋒過兩次，都由比利時勝出，9月作客哥本哈根一戰就贏2:0，當中梅頓斯獻上1傳1射，而他今場披甲就是第100場國際賽上陣。
第三場
C組︰荷蘭 vs 奧地利
開賽時間：18/06 3:00am
（Now618及616台直播 ）
- 奧地利對上一次贏荷蘭，已要數到1990年的友誼賽。
- 迪比首仗未有入球，正尋求他在歐國盃的首個入球。
- 奧地利上仗建功的王牌前鋒阿拿奧杜域，因涉嫌侮辱對手北馬其頓的球員，被UEFA判罰停賽一場。
- 韋拿杜姆上場對烏克蘭有斬獲，國家隊入球已累積至23個，只要今場再添進賬，就可以追平雲巴士頓的國家隊入球數。
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