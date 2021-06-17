皇家馬德里周三確認沙治奧拉莫斯今夏離隊，作為一代頂級中堅，他替皇馬立下的汗馬功勞數之不盡。不過，拉莫斯在球場上的品行有時也頗受爭議，當中2017/18球季的歐聯決賽弄傷對手利物浦前鋒穆罕默德沙拿，可說是被抨擊得最激烈的一次。

拉莫斯在後場有領袖風範是公認的，他的防守能力也是首屈一指，在西班牙球壇與巴塞隆拿前鐵衞佩奧爾不相伯仲。不過，拉莫斯也給人「茅柴」的形象，根據transfermarkt的數據，職業生涯獲得過268張黃牌，當中有244張來自球會，另外有24張是國家隊，紅牌則有26張，多項數據都在現今球員中佔據第一。另外，他有時犯規也'很高招，在一些看似勇猛的攔截中，其實作出一些球證未必可當場察覺的小動作，所以有時你又不得不佩服他，好像意大利中堅基亞連尼就封他為「茅神」，在自傳中形容對方當日弄傷沙拿的犯規，是大師級的演出。

關於這個犯規，拉莫斯當時與沙拿爭奪皮球，過程中他夾着對方的右手，然後像失去重心般纏着沙拿一同跌倒，沙拿不得不左手撐地，然後肩膊被狠狠地壓在地上，因此甩骹，不少球評家和球迷都覺得拉莫斯這個動作如同摔角一樣，是有心令這位埃及前鋒受傷。

另外，曾與拉莫斯有牙齒印的球員還有不少，當中巴塞隆拿球王美斯對他也絕對沒有好感，每次國家打吡交鋒，拉莫斯總是使出不少辣招招呼他，將對方鏟到飛起。另外，前馬德里體育會的另一惡人迪亞高哥斯達，也經常與拉莫斯在比賽中發生碰撞和爭執，經常都要勞煩球證平息兩人紛爭。

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