歐國盃目前賽至C組第二輪賽事，在VAR的協助下，共判罰過5個12碼，可惜只有基斯坦奴朗拿度1位射入，可見有12碼亦非代表球隊有入球進賬。值得一提是，18年世界盃是首個採用VAR的大賽，整個賽事共判罰29個12碼，當中只有7球不入或被救。

在4個不入的12碼當中，3個都是被門將成功撲出，當中只有加里夫巴利主射不中目標。

芬蘭對丹麥

加積查治（丹麥）主射被救

最終賽果：芬蘭0:1丹麥

匈牙利對葡萄牙

基斯坦奴朗拿度（葡萄牙）主射破網

最終賽果：匈牙利0:3葡萄牙

威爾斯對土耳其

加里夫巴利（威爾斯）主射不中目標

最終賽果：威爾斯2:0土耳其

烏克蘭對北馬其頓

阿里奧斯基（北馬其頓）主射被救，其後成功補中

最終賽果：烏克蘭2:1北馬其頓

烏克蘭對北馬其頓

馬利路夫斯基（烏克蘭）主射被救

最終賽果：烏克蘭2:1北馬其頓

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