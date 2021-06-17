講起球場上面嘅影帝，大家可能會諗起西班牙嘅布斯基斯，或者效力NBA塞爾特人嘅史馬特（Marcus Smart），但原來喺印尼都出現咗一位世界級「影帝」。事關日前由Bali United鬥Persis Solo嘅友賽之中，Bali United嘅後衞Leonard Tupamahu喺一次攔截之後揮拳打向對方球員嘅頭部。但當對手瞓低，球證準備追究嘅時候，呢位踢過印尼U23嘅37歲後衞竟然即使扮無辜，揚起雙手示意自己咩都冇做過，不過可惜一連串動作已經畀人拍低晒，仲喺網上瘋傳。

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