歐國盃F組，法國最終憑德國的曉姆斯擺烏龍取勝。今仗兩隊同樣有老將回歸，法國有賓施馬，德國就有湯馬士梅拿及曉姆斯，雖曉姆斯擺烏龍，但他對德國的作用相當明顯。

德國在2018年世盃出局後，曾一度棄選梅拿、曉姆斯等老將，但教練路維今次歐國盃決定重召二人，明顯希望運用他們的經驗協助球隊。先說曉姆斯，雖然開賽初段擺烏龍，但慢鏡顯示基利安麥巴比當時正在入楔，曉姆斯唯一可做就是截下皮球，可惜誤射入自己大門。其後他的表現尚算穩定，多次在與麥巴比1對1的較量下，他都能成功瓦解攻勢。數據上，曉姆斯除有九成的傳球成功率外，4次的空中爭頂亦有3次成功。

梅拿今仗在前場雖缺埋門機會，但他亦經常與隊友做配合，可惜未能攻破法國大門。今仗路維希望三位前場球員可以不停走位，拉散對方防線，可惜法國兩位中場保羅普巴及簡迪今仗的協防工作極佳，令德國無法入球。以紀律性高、執行力強著稱的德國，今仗多以傳中球製造威脅，對比過去的防反及傳控戰術，至今似乎未有一個明顯的進攻套路，亦令球隊難以撕破法國的防線。

至於事隔六年再為法國上陣的賓施馬，今仗表現其實不俗，順利完成第一點及回後的工作，第一個入球正正是他回傳予普巴後產生。不過，受制於球隊下半場較保守戰術，賓施馬發揮機會不多，不過，明顯其回歸令球隊前場的攻擊力更強。

文：港生