意大利周三於歐國盃A組大勝瑞士提早出線，但也付出代價。36歲老中堅基亞連尼因肌肉拉傷在上半場已退下火線，最壞情況可能已提前緣盡歐國盃。

據報基亞連尼是左側大腿後肌肉出現問題，當他覺得自己拉傷後，已自動示意場邊換人，結果僅踢了25分鐘就退下火線。距離他離場前6分鐘，他曾在角球攻勢中替球隊建功，可惜因手球在先被判詐糊，但意軍即使他傷出，仍靠文路爾盧卡迪利梅開二度，加上恩莫比尼完場前埋齋，以3:0大勝瑞士出線。

基亞連尼將在周四進行傷勢檢查，以斷定他能否在餘下賽事繼續上陣，外界就稱情況不太樂觀，隨時要退出歐國盃大軍，教練文仙尼賽後也只說希望情況不要太嚴重。不過，由於已提早出線，文仙尼在今場較後時間派遣阿特蘭大後衞拉菲爾杜萊出場，與邦路斯及入替基亞連尼的法蘭斯高阿沙比組成三中堅，不排除下場與威爾斯爭奪首名資格的比賽中，試驗三中堅陣式。

另外，文仙尼就盛讚組織了第一個入球的薩斯索羅孖寶盧卡迪利和杜文尼高貝拉迪：「這正是我一直要求這班小伙子們必須做的，總是相信這樣傳球及走位就可以製造出一個機會，就像盧卡迪利在中場將球傳給貝拉迪後，一直跟入禁區後起腳那樣。」

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