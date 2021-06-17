意大利連續兩場歐國盃清風送爽贈對手3球，甚具爭標相，但替英國電視台任評述的韋拉就唱反調，指意大利欠速率、力量和強度，質疑他們進入淘汰賽階段後可走得多遠。

意大利在A組揭幕戰大炒土耳其3:0後，今場又以同樣比數贈給瑞士，成為首支晉身淘汰賽的球隊。當外界盛讚文仙尼旗下的意軍已復興，在今屆有力與其他強隊「拗手瓜」時，球員時代曾效力過兩間意甲球會祖雲達斯與國際米蘭的韋拉，就潑冷水覺得意大利走不到多遠。

「他們這兩場贏得太輕鬆，但我覺得他們欠缺強度和力量，速度也不夠，導致他們的進攻效率不高，無法製造更大的威脅。」這位法國一代中場續說：「所以要再觀察，我覺得如果說他們能入決賽甚至奪冠，就是太早下定論。」同場的英格蘭名嘴、前曼聯後衞加利尼維利也認同：「意大利整晚都沒有陷入麻煩中，最大的憂慮就是他們還沒經歷考驗，所以我同意韋拉所說，他們還未達到最高標準，可是已經竭盡全力。」

事實上，意大利確應改善一下射門質素。繼首仗對土耳其的上半場，14次起腳都未能帶來入球後，今仗全場13次射門，雖然帶來3個入球，但當中只有3腳中框，不論恩莫比尼或恩斯治尼，今場都有些入球機會未能把握，淘汰賽若與其他強隊鬥撼，隨時攻門不多，埋門質素就會成勝負關鍵。

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